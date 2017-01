La réédition de "Mein Kampf" connaît un immense succès en Allemagne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Et si le Titanic n’avait pas coulé uniquement à cause d’un iceberg?

Découvrez les deux prénoms les plus attribués dans le Var en 2015

En savoir plus

Le pamphlet avait été rédigé en 1924 par Adolf Hitler, qui se trouvait en prison après l’échec de son putsch à Munich. Dans ce livre, il théorise les bases idéologiques du parti nazi qu’il a fondé et ses théories racistes et antisémites.

La réédition de Mein Kampf (qui se traduit par "Mon combat" en français) est écrite par l’historien allemand Christian Hartmann, et ajoute des annotations critiques aux écrits du dictateur allemand. En tout, 3.500 notes historiques explicatives sont présentes afin d'éviter l'utilisation du pamphlet à des fins de propagande nazie. Selon les données collectées par l'Institut, les acheteurs de cette réédition sont principalement "des consommateurs intéressés par l'Histoire et la politique ainsi que des professionnels de l'enseignement".

C'est le succès surprise (ou pas) de l'édition en Allemagne. D'après des informations du quotidien allemand Die Welt, la réédition de Mein Kampf, s'est déjà vendue à près de 85.000 exemplaires, un an après que le livre soit tombé dans le domaine public. L'Institut d'histoire contemporaine (IfZ) de Munich, qui avait tiré tout d'abord 4.000 exemplaires du pamphlet antisémite d’Adolf Hitler, en est à sa sixième édition en un an. Pour le directeur de l’Institut, "ces chiffres dépassent toute attente".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres