La réalisatrice Agnès Varda a reçu un Oscar d'honneur

La réalisatrice Agnès Varda a reçu ce samedi un Oscar d’honneur, la plus grande récompense du cinéma américain, à l’occasion de la cérémonie des Governors Awards, à Hollywood. Ce trophée, remis des mains d'Angelina Jolie, vise à honorer ses 60 ans de carrière et sa trentaine de films.

"Ce prix me fait extrêmement plaisir, a-t-elle confié au Parisien.

D’abord parce que c’est une récompense que je ne prends à personne, ensuite parce que mon cinéma va être mis en lumière alors que je n’ai pas fait de succès suffisamment commercial pour être récompensée lors des Oscars traditionnels." La réalisatrice n'a en effet jamais été nommée aux Oscars. Elle avait néanmoins reçu une Palme d’honneur au Festival de Cannes en 2015.

Tour à tour photographe, réalisatrice de cinéma et plasticienne, Agnès Varda est l'une des rares réalisatrices de la Nouvelle Vague. Elle a notamment réalisé les films La Pointe courte (1955), Cléo de 5 à 7 (1962), Ulysse (1984, César du meilleur court métrage documentaire), Sans toit ni loi (1985, Lion d'or à la Mostra de Venise), Jacquot de Nantes (1991), Les Glaneurs et la Glaneuse (2000), Deux ans après (2002), Les Plages d'Agnès (2009, César du meilleur film documentaire) et Visages, villages.

L'ensemble de son œuvre cinématographique avait déjà été récompensée par un César d'honneur en 2001 et par le prix René-Clair de l'Académie française en 2002.