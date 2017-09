Le réalisateur de La La Land va tourner une série à Paris pour Netflix

Le réalisateur du film La La Land, couronné de six Oscars, va tourner une série en France pour la plateforme vidéo Netflix, a annoncé cette dernière vendredi lors de la Mostra de Venise. Plus précisément, Damien Chazelle réalisera lui-même deux épisodes de cette série et sera producteur exécutif de son ensemble.

Intitulée "The Eddy", elle racontera l'histoire "d'un groupe de musique évoluant dans un club de Jazz détenu par un américain et un français situé dans un Paris culturel", explique Erik Barmack, vice-président des contenus internationaux pour Netflix. D'une durée de huit épisodes, cette série sera tournée en France avec des acteurs français et internationaux, et comportera des dialogues en français, anglais et arab, a-t-on appris. Sa musique sera composée par Glen Ballard, producteur qui a contribué à de nombreux albums célèbres dont "Bad" de Michael Jackson et "Jagged Little Pill" d'Alanis Morissette.

"J'ai toujours rêvé de tourner à Paris", a commenté le cinéaste de 32 ans, dont le père est français.

La série devrait être diffusée sur Netflix courant 2018.