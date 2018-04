Le raz-de-marée historique du film Avengers : Infinity War au box-office mondial !

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les chances de succès pour la concurrence sont minces. Les films sortis le week-end dernier aux USA ont été laminés face au séisme d'Avengers : Infinity War (250 millions de dollars). Sans un bruit (seulement 10 millions), I Feel Bretty (8 millions), Rampage (7 millions) ont eu du mal à trouver leur public, vampirisés par la sortie du dernier volet de la franchise Avengers. La domination et l'emprise culturelle et commerciale du blockbuster des studios Marvel – Disney va se prolonger dans les semaines à venir. Avengers : Infinity War va tenter de battre les chiffres impressionnants de Black Panther au box-office américain (688 millions actuellement).

Avengers : Infinity War disposait de tous les ingrédients pour battre des records de fréquentation et pour remporter l'adhésion du public dans les salles. Ce nouveau long-métrage regroupe une pléiade de super-héros et réunit 18 licences Marvel !

Pour son tout premier week-end d'exploitation, la dernière super production Marvel, Avengers : Infinity War, a récolté 630 million de dollars à travers le monde. Ses chiffres, dévoilés par ComScore représentent, le plus grand succès jamais enregistré pour un film. Les deux réalisateurs, Joe et Anthony Russo, ont donc touché le jackpot après avoir réalisé deux volets pour le studio avec le personnage de Captain America.

