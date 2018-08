Les rappeurs Kaaris et Booba remis en liberté et placés sous contrôle judiciaire dans l'affaire de la rixe à Orly

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

France 2 va arrêter "Faites entrer l'accusé" et "Un jour un destin"

A Trappes, le choc et la crainte d'une nouvelle stigmatisation

Le taux de bancarisation passe à plus de 19% en Côte d’Ivoire (Officiel)

En savoir plus

Ils vont donc quitter la prison de Fleury-Mérogis et Fresnes. Ils avaient été placés à l'isolement afin de garantir leur sécurité.

Les deux chanteurs ont promis de tourner la page et de se reconcentrer sur leur carrière musicale.

Booba et Kaaris attendent leur nouveau procès, programmé le 6 septembre, dans le cadre de l'affaire de la rixe impressionnante, survenue à Orly, le 1er août. Ils seront jugés pour "violences aggravées" et "vols en réunion avec destruction".

Les deux chanteurs ont l'interdiction de quitter le pays. Ils ne peuvent pas non plus entrer en contact avec les autres personnes impliquées dans cette affaire. Une caution de 30 000 euros sera également versée par les deux principaux interessés.

La Cour d'appel de Paris a décidé de remettre en liberté les artistes Kaaris et Booba. Un nouveau procès va se dérouler le 6 septembre prochain. Les deux rappeurs, ainsi que les huit autres prévenus du dossier, ont été placés sous contrôle judiciaire.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres