Quentin Tarantino prépare un film avec Brad Pitt sur les meurtres de Charles Manson

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Jeux Olympiques JO-24/2028: entre Paris et Los Angeles, les Jeux sont presque faits

Marin Cilic sort Gilles Muller et rejoint Sam Querrey en demi-finales

Le Pakistan veut plus de contraception pour moins de population

D'après le Hollywood Reporter, Brad Pitt et Jennifer Lawrence auraient été approchés pour figurer dans le long-métrage, et d'après Deadline, Margot Robbie a également été contactée pour jouer le rôle de Sharon Tate. Selon la même source, le tournage débuterait pendant l'été 2018.

Dans la nuit du 8 août 1969, ils avaient fait irruption dans la propriété de la jeune femme et avaient massacré ses occupants.

Le cinéaste envisagerait notamment de revenir sur un épisode tristement célèbre : l'assassinat de Sharon Tate, à l'époque épouse de Roman Polanski, et de plusieurs de ses amis par quatre membres de la communauté de Charles Manson.

D'après les informations du Hollywood Reporter, Quentin Tarantino plancherait actuellement sur un film consacré à Charles Manson et plus précisément aux meurtres de sa "famille", une communauté à ses ordres. Si ce projet venait à être concrétisé, ce serait la première fois que Quentin Tarantino se baserait sur des faits réels pour réaliser un film.

