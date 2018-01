Québec : quand l'Hôtel de glace prend feu…

Il est difficile de l'imaginer, et pourtant c'est vrai. Au Québec, l'Hôtel de glace a fermé ses portes après… un incendie. L'établissement qui compte 45 chambres, un bar et une chapelle, est toutefois resté presqu'intact. Il se pourrait qu'une bougie (seule source de lumière dans les chambres) serait entrée en contact avec la literie provoquant ainsi un incendie. Au total, trois personnes ont été transportées à l’hôpital de manière préventive en raison de la fumée. D’autres clients de l’hôtel ont été examinés sur place par les médecins.

"On va s’assurer d’éliminer l’odeur et les marques de fumée. On va blanchir ce qui doit l’être", a expliqué au journal Le Soleil le directeur de l'hôtel Jacques Desbois, assurant que la structure n’a pas été endommagée.