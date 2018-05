Quatre départements placés en vigilance orange : il va neiger en plein mois de mai !

Eh oui, on peut être en plein mois de mai, avoir connu des températures estivales depuis quelques jours…. Et néanmoins voir arriver la neige et le verglas. Certains territoires du centre de la France vont en effet aire face à un épisode climatique assez remarquable. Ce samedi, Météo France a placé quatre départements en vigilance orange "neige-verglas". D'après le bulletin de l'institut, il y aura "un épisode neigeux significatif débutant dans la nuit de samedi à dimanche sur le sud du Massif Central". Sont donc concernés : l'Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère.

Météo France précise que les cumuls de neige attendus sont "notables pour la saison", les plus faibles vers 5 à 10 cm dès 900 m, et ils peuvent s'élever jusqu'à 30 ou 50 cm sur les plateaux au-dessus de 1.000 m.

"Cette neige est lourde et collante, impactant la circulation, les infrastructures sensibles et la végétation du fait de son apparition tardive dans la saison" met en garde l'institut.

L'épisode neigeux devrait se terminer au plus tôt dans la matinée de lundi.