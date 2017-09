Quand Taylor Swift prend un bain dans 8 millions d'euros de bijoux

Dans son nouveau clip, "Look what you made me do", la star américaine Taylor Swift s'en prend à Katy Perry, Kanye West, Calvin Harris, elle-même, bref, à un peu tout le monde. Y compris Kim Kardashian.

Et pour bien enfoncer le clou, elle a mis les moyens. Au début de ce nouveau morceau, qui vise à promouvoir l'album "Reputation" (sortie le 10 novembre), on la voit se baigenr dans une baignoire remplie de bijoux, en référence au braquage qu'a connu Kim Kardashian à Paris. Souvenez-vous, la vedette de téléréalité avait été braquée dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016 dans une résidence hôtelière de luxe : après avoir sorti une arme et avoir ligoté et bâillonné la victime, les braqueurs l'avaient enfermé dans sa salle de bain.

Ce bain de Taylor Swift serait-il une coïncidence ?

Dur à croire lorsque l'on sait que le montant des bijoux versés dans cette baignoire atteint 8,4 millions d'euros... Soit exactement la somme de bijoux que Kim Kardashian s'est fait dérober lors de ce braquage.

Pour être sûre de ne pas finir ligotée par des personnes mal intentionnée (ou tout simplement par des réfractaires à sa musique), Taylor Swift a pris soin de renforcer la sécurité du plateau lors du tournage.