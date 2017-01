Quand le prince William console une orpheline : "Tu sais, j'ai aussi perdu ma maman"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tempête : alerte rouge pour 5 départements et 85.000 foyers privés d'électricité

Vent violent : plus de 100 000 foyers privés d'électricité dans l'ouest de la France

Angela Merkel se promène sur la Grand Place de Bruxelles et dîne avec Charles Michel

Benguerir : Le roi Mohammed VI inaugure le «Green Energy Park» et l’Université Mohammed VI Polytechnique

En savoir plus

La mort de la princesse Diana fut une épreuve difficile pour le prince William. Il l'évoque toujours afin d'aider les autres personnes à surmonter le chagrin d'un deuil. "Ce que ma mère disait - et que je comprends aujourd’hui - c'est que le chagrin est l’expérience la plus douloureuse qu'un enfant ou un parent peut endurer", déclarait-il en 2015.

Au cours de cette journée, le prince William s'est également entretenu avec Shinobi Irons, 12 ans. "Il a dit à mon fils qu'il avait 15 ans lorsque sa mère est morte, et qu'à cette époque il était très en colère et qu'il lui était très difficile d'en parler", a confié la mère du petit garçon aux journalistes.

"Tu sais ce qui m'est arrivé ? Tu sais, j'ai aussi perdu ma maman lorsque j'étais très jeune. J'avais 15 ans et mon frère en avait 12. Nous avons donc également perdu notre maman lorsque nous étions très jeune.", a dit le prince William à Aoife, selon People. "Est ce que tu parles de ton papa ? C'est très important d'en parler, très très important", aurait-il demandé.

Cette semaine, le prince William et la duchesse de Cambridge Kate Middleton ont fait un déplacement à l'occasion de l'anniversaire du centre Child Bereavement à Londres, crée par la princesse Diana pour soutenir les familles en deuil. Au cours de cette journée, le couple royal a notamment participé à un atelier créatif aux côtés des enfants présents. Assise à côté du prince William, Aoife, 9 ans, s'est confiée sur la perte de son père, décédé d'un cancer du pancréas lorsqu'elle avait 3 ans. Très à l'écoute, le prince William, à son tour, s'est confié à la petite fille sur la perte de sa maman, en 1997.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres