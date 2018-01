Quand le prince Harry et Meghan Markle voyagent incognito en France en "classe éco"

Mais puisqu’on vous dit qu’ils sont (presque) comme les autres ! Le Prince Harry et sa compagne Meghan Markle ont choisi Monaco pour leur réveillon de la Saint-Sylvestre et ils ont voyagé comme des personnes ordinaires, prenant des places jusqu’à Nice tout au fond d'un appareil British Airways, en classe économique… et "près des toilettes" selon le Daily Mail. Bon il faut préciser tout de même que « le royal couple » avait réservé trois rangées de six fauteuils pour s’assurer intimité et sécurité.

Toujours d’après le Daily Mail, l'avion a décollé de l'aéro­port d'Heathrow à 9h55 le 31 décembre, et les futurs mariés se sont assis avant tous les autres passa­gers afin de rester le plus discret possible.

Harry et sa future femme étaient accompagnés de trois gardes du corps “crispés et tendus” selon un passager présent à bord de l’appareil.

Arri­vé à Nice, le couple a été pris en charge par le service d'élite de la Protec­tion - un service dont béné­fi­cient les digni­taires étran­gers. Et la suite a été un peu plus "princière" puisque ils ont embarqué dans un hélicoptère pour se rendre dans la principauté monégasque, avant de faire la fête dans un lieu visiblement "très cher".