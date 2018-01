Quand Mike Horn recadre M.Pokora :"T'es qui ? Si je pars, tu crèves"

Mike Horn n'a pas sa langue dans la poche. Interviewé par le Parisien, l'aventurier raconte les invités de son émission "A l'état sauvage." S'il se montre dithyrambique envers Adriana Karembeu, c'est moins le cas concernant M.Pokora. "Je n'ai pas peur de dire aux gens ce que personne n'ose leur dire. Quand Matt m'engueule, je lui réponds : Tu es qui ? Ce n'est pas parce que tu as gagné Danse avec les stars que j'ai du respect pour toi. J'aime soutenir les gens qui ont travaillé dur pour arriver où ils en sont, mais je ne suis pas ton fan.

Tu as des millions d'abonnés sur Instagram, mais ici c'est toi mon follower. Tu ne peux pas me virer, parce que ta vie dépend de moi. Si je pars, tu crèves" tranche-t-il.

Pas mieux concernant Christophe Dechavanne. "ll polluait l'air autour de moi. Il parlait tout le temps. Son plus grand atout dans ses émissions est devenu son plus grand défaut. Je lui ai dit : Tu es chiant ! Je peux passer six mois sur la glace sans dire un mot, pour moi le silence a plus de sens que les paroles. Si j'avais été seul avec Christophe, je l'aurais bien laissé au fond de la jungle."