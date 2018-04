Quand Doc Gynéco évoque sa relation amoureuse avec... Christine Angot

Le légendaire Doc Gynéco était l’invité de Salut les Terriens, samedi 14 avril, pour faire la promotion de son nouvel album, à paraître dans les semaines à venir. L’occasion pour Thierry Ardisson de lui poser quelques questions sur le couple, disons…atypique qu’il a formé, en 2006, avec Christine Angot. En verve, l’animateur lui a donc demandé s'il souhaitait se rendre sur le plateau de l’émission On n’est pas couché, pour laquelle son "ex" est chroniqueuse.

Visiblement gêné, le truculent Doc a d’abord lancé : "Non mais en fait c’est la meuf à Char­lie.

Parce qu’en fait elle sort avec l’un de mes meilleurs amis". Avant de bafouiller : "L’aven­ture, c’est l’aven­ture" ou encore "J’ai adoré l’idée de pouvoir travailler avec elle". "Est-ce qu'à l'époque le traitement du docteur lui a fait du bien?", relance Thierry Ardisson. "Oui j'ai fait une prescription classique, deux au matin, deux au coucher" répond le Doc, suscitant des rires sur le plateau.

En 2016, Doc Gyneco avait été plus prolixe dans les colonnes de Next, le magazine de Libération. "Ce que j'aime chez Chris­tine, c'est son côté arai­gnée, veuve noire… On m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas plaint, mais c'est ce que j'aime chez elle. C'est comme ça qu'elle nourrit son art : elle mange ses amants".