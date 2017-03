Quand Diana dévoile sa lune de miel catastrophique avec le prince Charles

On baignait alors en plein conte de fée. En juillet 1981, l'Angleterre a le cœur léger. Charles, l'héritier du trône se marie avec Diana Spencer, surnomée Lady D, une jolie jeune fille d’à peine 20 ans que tout le royaume apprécie déjà. Devant les caméras, le couple affiche son bonheur. Mais la vérité est pourtant bien différente, comme on le sait désormais. Charles aime une autre femme, et ne se marie que pour faire plaisir à sa mère.

Après la cérémonie, les époux de mariage passent du temps sur le Britan­nia, un yacht appar­te­nant à la famille royale. Une lune de miel pas des plus réjouissante visiblement.

C’est ce que révèle une lettre écrite par la prin­cesse à son assistante personnelle, et dont l'édition américaine de Vanity Fair a publié le contenu.

Dans ce courrier, daté du 15 août 1981, Diana révèle que leur principale activité consistait à…dormir. "La lune de miel a été une occasion parfaite pour rattraper le sommeil", écrit-elle. On est loin de la romance et de la fougue des contes de fées. Le couple princier se séparera en 1992, avant que le divorce ne soit officiellement prononcé quatre ans plus tard. La princesse décède en août 1997 dans un accident de voiture à Paris

Dans les correspondances dévoilées par Vanity Fair, on apprend également que Charles et Diana ont reçu la bagatelle de 4500 cadeaux pour les féliciter de la naissance de leur premier fils, William.