Quand David Pujadas présentait le JT de 20 heures de France 2 avec une perruque

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Yémen: pays le plus pauvre du Moyen-Orient, ravagé par la guerre

Burn out: l'Assemblée rejette une proposition de loi Insoumise

Fonction publique: l'exécutif propose un plan de départs et davantage de contractuels

67% Kabila "ne va pas violer la Constitution" et ne sera pas candidat (4 votes)

En savoir plus

De retour à Paris, il était donc obligé de s’acheter une perruque. « Je fais le tour des magasins de Paris, ce n’était pas ma spécialité, et je trouve une sorte de perruque», a-t-il confié, ajoutant que « pendant quinze jours, (il a) présenté le journal avec une perruque ». « Personne ne s’est rendu compte de rien jusqu’au moment où Voici a découvert le pot aux roses, je ne sais pas comment, c’est peut-être une maquilleuse qui avait vendu la mèche ».

«Juste avant la reprise, après l’été, je vais chez le coiffeur, j’étais en Dordogne. Ce n’était pas mon coiffeur habituel et quand je me réveille, j’ouvre les yeux, il m’avait tondu», a raconté David Pujadas.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres