Quand Bernard Accoyer compare Ciotti à un chimpanzé

L'Homme est un animal politique. Ou un singe concernant Eric Ciotti selon le secrétaire général des Républicains Bernard Accoyer. Une comparaison peu flatteuse que rapporte le Canard enchaîné dans son édition du 20 septembre imputée au député des Alpes-Maritimes à cause de sa propension à changer d'avis sur les personnes à soutenir.

Rien que sur la dernière année il a d'abord soutenu François Fillon pour la primaire de la droite, pour ensuite reporter son choix sur Nicolas Sarkozy avant d'entamer un rétropédalage pour de nouveau se ranger derrière François Fillon.

De quoi susciter les railleries de Bernard Accoyer qui, selon le Canard enchaîné, lui a récemment dit : "Tu me fais penser à ces chimpanzés qui passent leur temps à changer de branche”.

Avant d'ajouter plus tard devant certains membres LR : "Et, en plus, il porte malheur à ceux qu'il soutient". Laurent Wauquiez est prévenu.