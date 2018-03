Puberté : un manuel jugé sexiste et discriminatoire ne sera pas réédité

"On a chopé la puberté", aux éditions Milan, a chopé la polémique. Jugé sexiste par de nombreux internautes, il a été visé par une pétition en demandant le retrait, qui a récolté 147.000 signatures. Ce manuel publié en février est destiné aux enfants à partir de 9 ans et est censé leur donner des conseils pour aborder la puberté. Mais certains ont provoqué l'ire des internautes.

Ainsi, sur une page figure une adolescente se promenant dans la rue, interpellée par un garçon qui lui lance "Mignons, ces petits tétons". Le livre conseille de changer de soutien-gorge ou de superposer des débardeurs pour cacher ces tétons, plutôt que d'éduquer le garçon.

Le livre conseille aussi aux jeunes filles de se tenir droit pour faire paraître leurs seins plus gros, se félicite qu'avec eux, elles arriveront à séduire les garçons (sauf s'ils sont trop gros, car ils risquent d'attirer les "gros lourds"), et s'enthousiasme qu'à la puberté, elles puissent "enfin" mettre du fard à paupière. Les mamelons qui se dressent quand il fait froid sont même qualifiés de "pas très gracieux". L'ouvrage est aussi accusé d'être discriminatoire car il ne présente que des filles blanches et minces.

La maison d'édition, qui annonce que l'ouvrage tiré à 5000 exemplaires est en rupture de stock, a précisé qu'il ne serait pas réédité suite à "une campagne d'une violence extrême sur les réseaux sociaux".

"Ce phénomène nous amène à nous questionner de nouveau sur la manière d'aborder ces problématiques adolescentes, sur le parti pris humoristique adopté, mais surtout sur l'interprétation que peuvent en avoir les adultes", poursuit la maison d'édition,