Le projet fou de Facebook : construire un village pour ses employés

Les lieux, et en particulier ses infrastructures, seront ouverts aux habitants de Menlo Park ne travaillant pas chez Facebook, comme s'il s'agissait d'un quartier "classique" de la ville. De quoi créer un peu de mixité, pour ne pas que les habitants aient l'impression de croiser seulement leurs collègues de bureau jour et nuit...

La direction assure que les employés vivant sur site ne seront pas à plus de cinq minutes à vélo de leur bureau.

Tout autour du bâtiment du siège de Facebook seront construits 1500 logements, mais aussi des commerces en tous genres (pharmacies, épiceries, pressing, cafés, sports bar, spa, etc.), un hôtel et différents espaces de vie ou de promenade à l’attention des employés mais aussi des riverains.

Le réseau social doit en effet transférer son siège dans cette ville à l'horizon 2021. Et pour inciter ses employés à le rejoindre, Facebook envisage de créer rien de moins qu'un "village intégré et mixte" de 11.600 m². Sur son blog , Facebook a dévoilé les premiers plans de ce projet, qui seront présentés à la ville de Menlo Park d’ici la fin du mois.

