Produits dérivés : l'Elysée dupé par une entreprise vendant de la fausse porcelaine de Limoges

Le palais de l'Élysée a lancé ce samedi une gamme de produits dérivés, disponibles sur le site de la boutique officielle. Des produits garantis « made in France », puisqu'élaborés en partenariat avec une vingtaine de marques françaises. Parmi les goodies proposés, sont disponibles des drapeaux tricolores, des carnets, des montres, des posters, ou encore des macarons Pierre Hermé. Pour l'anecdote, cette boutique a été mise en place par Alexandre Benalla, a révélé ce vendredi l'émission Quotidien.



Pendant sa garde à vue le 20 juillet dernier, Alexandre Benalla a déclaré qu’il était aussi en charge… de la boutique en ligne et physique des produits dérivés de l’Élysée. ⬇ pic.twitter.com/vQIdpw0KLG — Quotidien (@Qofficiel) 14 septembre 2018

Des mugs aux couleurs du palais, ou décorés du portrait d'Emmanuel Macron, sont aussi proposé à la vente. Mais il y a eu un couac : les mugs étaient initialement estampillés "Porcelaine de Limoges". Or, décorés à Toulouse et produits par une entreprise basée en Dordogne, ils ne respectaient en fait pas la nouvelle Indication Géographique (IG), révèle France Bleu Limousin. L’association pour l’IGP s’est rendu compte que Mug in France ne respectait pas les critères et a envoyé une lettre recommandée dès le 4 septembre à l’entreprise. Celle-ci a décidé de ne plus inscrire "Porcelaine de Limoges" sur ses produits et la boutique de l'Elysée n'indique plus que la mention "porcelaine français". Reste à savoir d'où elle vient : l'entreprise ne précise pas sa provenance.