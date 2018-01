Problèmes de fisc : le jour où Pascal Obispo a sorti Florent Pagny du gouffre financier

Le chanteur de 56 ans, maintenant exilé au Portugal pour échapper au fisc français, a déjà eu affaire à lui dans les années 90. Florent Pagny a réussi à sortir du pétrin grâce à son ami Pascal Obispo. "Un jour, la mère de Florent me téléphone pour me dire que des scellés ont été apposés sur leur maison. Florent rappelle ensuite, je savais ce qu'il allait me dire", explique dans les colonnes de Gala le chanteur.

"C'est sûr, ça crée des liens!"

Ensuite les meubles de Florent Pagny ont été saisis et mis aux enchères. Pascal Obispo a alors racheté pour son ami tous ses biens avec un "gros chèque" dont la valeur reste secrète. 20 ans après, Florent Pagny ne le remerciera jamais assez, comme dit Pascal Obispo : "C'est sûr, ça crée des liens!"

Cet incident leur a tout de même inspiré un des plus grands succès de Florent Pagny.

La chanson "Ma liberté de penser" dans les bacs en 2003, avait été numéro un des ventes pendant six semaines. Les paroles du tube avaient été écrites par Lionel Florence mais la musique avait, quant à elle, été produite par Pascal Obispo. Les deux amis se sont retrouvés dans la septième saison de The Voice , où ils feront tous les deux partie du jury. L'émission sera diffusée à partir de ce samedi 27 janvier.