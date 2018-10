Le prix Sakharov a été attribué au réalisateur ukrainien Oleg Sentsov

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Patrimoine : 21 millions d'euros en plus débloqués

Robert De Niro et Joe Biden visés à leur tour par des colis suspects

En savoir plus

Il a ensuite été condamné en août 2015 à 20 ans de prison pour "terrorisme" et "trafic d'armes" dans un procès "stalinien", selon l'ONG Amnesty International. Il a été accusé de planifier des attentats terroristes en Crimée selon les autorités russes. Le réalisateur a toujours nié ces accusations.

Oleg Sentsov est âge de 42 ans et est père de deux enfants. Il est actuellement détenu dans la colonie pénitentiaire russe de Labytnangui, au-delà du cercle polaire arctique.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres