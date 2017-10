Le prix Nobel de Médecine pour trois Américains

C'est le début de la saison des Nobel. Avant la Physique et la Chimie, c'est la Médecine qui a été récompensée. En l'occurrence, il s'agit de trois Américains : Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young qui ont travaillé sur le rythme circadien.

Un rythme circadien est un rythme biologique de 24h comme le rythme veille-sommeil chez l'homme. "La vie sur terre est adaptée à la rotation de notre planète. Depuis de nombreuses années, nous savons que les organismes vivants, y compris les humains, ont une horloge biologique interne qui aide à anticiper et s'adaptent au rythme régulier de la journée" explique le comité. "Mais comment cette horloge fonctionne-t-il réellement? Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young ont pu regarder à l'intérieur de notre horloge biologique et élucider son fonctionnement intérieur.

Leurs découvertes expliquent comment les plantes, les animaux et les humains adaptent leur rythme biologique de sorte qu'il soit synchronisé avec les révolutions de la Terre."