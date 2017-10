Le prix Nobel de littérature remis à Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro est un écrivain né à Nagazaki au Japon en 1954 mais qui a grandi et vécu la plupart de son existence au Royaume-Uni. Écrivain de langue britannique devenu sujet de sa Majesté en 1982, il a publié sept romans dont le plus connu est les Vestiges du jour, récompensé par le Booker Prize en 1990 et adapté à l'écran en 1993 avec la présence remarquée d'Anthony Hopkins et Emma Thompson dans le rôle d'un majordome et d'une intendante au service d'une grande famille anglaise au milieu du XXe siècle.

L'Académie de Suède a salué le révélateur "dans [ses] romans d'une grande force émotionnelle, l'abîme sous l'illusion que nous avons de notre relation au monde".