Le Prince Harry voulait quitter la famille royale

Le Prince Harry parle souvent de sa mère, Lady Diana, décédée lorsqu’il était enfant. Dans les colonnes de Newsweek, il explique même que sa mort était si difficile à supporter qu’il était prêt à quitter la famille royale. "Il y a eu une période où je voulais en sortir, puis j'ai décidé d'y rester et de m'y créer un rôle", confie-t-il. Finalement, c’est sa grand-mère, la reine Elizabeth II, qui l’a fait changer d’avis. Depuis, il est vivement engagé au sein de sa famille.

"Nous ne voulons pas être une bande de célébrités, nous voulons jouer un rôle réellement utile. William et moi sommes incroyablement passionnés par les causes que nous soutenons, et elles ont été choisies parce qu'elles se trouvent sur le chemin que nous a montré notre mère", explique le petit ami de Meghan Markle. En outre, il évoque la monarchie et avoue que sa famille tente de s'adapter aux évolutions de la société : "Les choses évoluent si rapidement, surtout avec les médias sociaux, alors nous nous impliquons dans la modernisation de la monarchie.

(...) Il y a tellement de choses négatives dans le monde ; nous essayons, en tant que famille, d'apporter quelque chose de positif."