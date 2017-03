"Pretty Woman" : le personnage incarné par Julia Roberts aurait dû mourir d'une overdose

Pretty Woman, l'une des comédies romantique les plus célèbres de l'histoire du cinéma aurait très bien pu… ne pas du tout être une comédie. C'est ce qu'a révélé l'ancien président des studios de Walt Disney, producteurs du film sorti en 1990, lors d'une conférence à New York. Jeffrey Katzenberg a en effet dévoilé que la fin initialement prévue pour le couple ultra glamour formé par Julia Roberts et Richard Gere était particulièrement sombre…

"Dans le script, Pretty Woman était un film Rated R (interdit aux moins de 17 ans non accompagné) sur une prostituée de Hollywood Boulevard. Dans la fin de la version originelle du scénario, plutôt sombre, l'héroïne mourait, il me semble, d'une overdose" s'est remémoré Katzenberg a propos de la comédie sortie en 1990. "Beaucoup de gens avaient du mal à s'imaginer une histoire de princesse produite par la Walt Disney Company. C'était une autre époque. Je ne peux pas vous dire combien de temps on a passé à débattre".

Heureusement pour les cœurs sensibles, le réalisateur Garry Marshall a été "suffisamment malin pour sentir ce que le public voulait" juge le scénariste du film Jonathan Frederick Lawton, dans les colonnes de Vanity Fair. Le script a alors été considérablement retouché. "Par son instinct hors pair il a compris ce que les gens voulaient voir, un conte de fées" conclut le scénariste.