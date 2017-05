Présidentielle : deux documentaires sur Emmanuel Macron ce lundi soir

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Sur France 3, Emmanuel Macron est toujours à l'honneur avec le documentaire "Ainsi soit Macron", un portrait réalisés avec des images et des témoignages inédits. On peut, par exemple, voir Brigitte Macron parler librement, avant que sa parole ne soit verrouillée par la communication.

La présidentielle se poursuit, ce lundi, avec la diffusion de deux documentaires consacrés au vainqueur du scrutin, Emmanuel Macron. Le premier, sur TF1, concerne les coulisses de la campagne puisque les journalistes ont pu suivre l'ancien ministre pendant 5 mois. On voit ce dernier avec ses équipes lors de ses déplacements mais aussi lors des moments cruciaux de la campagne, comme le premier débat présidentiel.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres