Présidentielle 2017 : Luc Besson appelle à faire barrage au Front national

Dans un long texte publié vendredi 28 avril sur sa page Facebook, Luc Besson critique vivement le programme de Front national et appelle à faire barrage à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai prochain.

Dans ce texte intitulé "La grande illusion", qui s'adresse à ses "compatriotes", le cinéaste écrit : "J'ai lu les 144 points de leur programme pour la présidentielle.

Trois ou quatre points sont intéressants, une cinquantaine inapplicables, le reste n'est que du racolage électoral. On vous dit tout ce que vous voulez entendre, du moment que vous votez pour eux".

"Nous sommes tous meurtris par les trois millions de chômeurs et les neuf millions de pauvres qui vivent en France. J’ai mal pour nos paysans, nos artisans, nos ouvriers. Ce sont nos compatriotes, nos frères et nos soeurs. Madame Le Pen ne les sauvera pas, bien au contraire. Son programme ne fera qu’augmenter ces chiffres et notre détresse", poursuit-il.