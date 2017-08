Une prescription d'Hippocrate découverte en Égypte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Particularité du support, il peut être réutilisé. Les moines versaient du jus de citron et grattaient le texte pour réécrire dessus. La fameuse prescription avait donc été effacée pour laisser place à un texte médiéval. Mais la technologie permet désormais de visualiser les couches précédentes. Les chercheurs ont fait d'autres trouvailles comme un texte en albanian, "une langue disparue utilisée en Azerbaïdjan, au début de notre ère" souligne le Point.

C'est une petite pépite historique qui a été découverte par des chercheurs de l'organisation Early Manuscripts Electronic Library. Une prescription médicale par celui dont tous les médecins connaissent le serment : Hippocrate. Si son contenu n'a pas été révélé (et n'aura, de toute façon, qu'un intérêt limité), sa découverte est un petit miracle. La prescription a été découverte au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, en Égypte. L'endroit n'a pas été pillé et regorge donc de manuscrits anciens, écrits sur de la peau de velot (un veau mort-né), comme l'explique le Point.

