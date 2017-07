Les prénoms des jumeaux de Beyoncé et Jay-Z dévoilés

C'était le secret le mieux gardé d'Hollywood depuis le 17 juin, mais ça y est, on connaît enfin le prénom des jumeaux de Beyoncé et de Jay-Z. Un temps, la rumeur leur a attribué les prénoms Shawn et Béa, à tort. Il faut dire que ces prénoms sonnaient bien trop classique pour un couple de gigastars. D'autres enfants risqueraient de s'appeler pareil, vous n'y pensez pas !

C’est finalement le site américain TMZ qui dévoile les prénoms choisis : Rumi pour la petite fille, et Sir pour le petit garçon.

Comme pour leur première fille Blue Ivy, Beyoncé et Jay-Z sont allés déposer les noms de leurs nouveaux-nés mercredi dernier au United States Patent and Trademark Office, le bureau américains des brevets et des marques commerciales. C'est ainsi qu'ils ont fuité.

Le prénom de Rumi pourrait faire référence à un poète persan du XIIIe siècle ou, plus probablement, au mot japonais signifiant "beauté". Quant à Sir, il aurait été choisi car "Sir Carter (le nom de famille du couple) fait distingué et ferait un très bon nom de rappeur", selon le site Enews.