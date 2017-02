Les premiers manchots ont vécu au temps des dinosaures, selon une équipe de scientifiques

Le manchot aurait-il côtoyé les dinosaures ? Un fossile de manchot géant découvert par un amateur sur l’ile du Sud en Nouvelle-Zélande a mené à une piste étonnante : ces beaux oiseaux marins à la démarche mal assurée pourraient bien avoir connu les terribles représentants du Crétacé et du Jurassique.

C’est l’hypothèse émise par une équipe de chercheurs allemand et néo-zélandais dans la revue scientifique The Science of Nature. Les scientifiques avancent que l'animal découvert aurait foulé la glace il y a 61 millions d'années, au Paléocène.

Mais au-delà de son âge vénérable, son squelette étonne la communauté des chercheurs. Très grand (1,50 mètre, soit 30 cm de plus que les manchots empereurs), sa morphologie diffère énormément de "Waimanu manneringi", un autre fossile retrouvé auparavant au même endroit, dans la région de Canterbury.

Et si une espèce est très diversifiée au Paléocène, les scientifiques estiment qu'un ancêtre commun aux différents descendants les a précédés, cinq à dix millions d'années plus tôt. Or quelques millions d’années, avant le Paléocène, on retrouve…le Crétacé. "Cette diversité indique que les premiers représentants des manchots existaient déjà à l'âge des dinosaures, il y plus de 65 millions d'années", a donc souligné Gerald Mayr, du musée d'histoire naturelle de Francfort.