Le premier restaurant sous-marin d'Europe va ouvrir ses portes en Norvège

Dans la Norvège isolée, coquillages et crustacées. Le premier restaurant immergé d'Europe (le concept existe déjà à Dubaï et aux Maldives) devrait ouvrir ses portes dans quelques années, rapporte Le Figaro. Il verra le jour dans le village de Båly, à la pointe sud de la Norvège et a été baptisé Under ("en dessous" en bon français) par son créateur, l'entrepreneur Snøhetta.

A cinq mètres de profondeur, dans un espace aux couleurs sobres, jusqu'à 100 personnes pourront déguster leur repas tout en admirant la faune marine de la mer du Nord grâce à une surface vitrée de 11m de large et 4m de haut et des fenêtres panoramiques.

L'entrepreneur promet également une entrée monumentale recouverte de chêne non traité d'origine locale.

Petite prouesse technique, le bâtiment, qui servira également de centre de recherche de la vie sous-marine, pourra résister à la pression de l'eau et aux tempêtes grâce à ses murs en béton. Par ailleurs, la surface du restaurant a été volontairement laissée irrégulière pour favoriser l'implantation de mollusques. "Under" devrait être achevé au début de l'année 2019 et les travaux de construction commenceront en février 2018.