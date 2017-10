Pourquoi il ne faut pas jeter les dents de lait des enfants

Des chercheurs utilisent de plus en plus des cellules souches pour guérir notamment des maladies graves. Les cellules souches se trouvent dans l’embryon, le foetus, le sang du cordon ombilical et divers tissus de l’individu après sa naissance. Elles peuvent se multiplier et donner de nouvelles cellules. Sur BBC News, le professeur Sara Rankin, biologiste à Imperial College de Londres, a indiqué qu'il est également possible de collecter les cellules souches à partir des dents de lait des enfants. Il s'agirait d'ailleurs de la méthode la plus simple de collecte.

La scientifique conseille donc aux parents de "recycler" les dents de lait de leurs enfants afin de conserver les cellules souches qui pourraient un jour leur sauver la vie.

2 252 euros pour conserver les cellules souches d'un enfant

Si en France cette procédure de conservation de cellules souches est interdite et également condamnée par le Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies, elle est autorisée en Suisse. Le groupe Future Health Biobank a même ouvert plusieurs banques de stockage dans le pays.

Celles-ci proposent aux parents de conserver pendant 25 - 75 ans les cellules souches – à très basse température (-190°C) - extraites des dents de lait de leurs enfants. Un kit de prélèvement des dents de lait est fourni aux familles afin que la dent soit prélevée dans de bonnes conditions. Toutefois ce service a un prix : 2 595 francs suisses (2 252 euros).