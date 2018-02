Pourquoi Johnny Hallyday n'a rien laissé à David et Laura

Depuis quelques jours, c'est la guerre au sein du clan Hallyday. Les deux enfants aînés du chanteur défunt contestent son testament. En cause, leur père ne leur a rien laissé. Ce jeudi 15 février, la rédaction RTL dévoile les trois testaments successifs de Johnny Hallyday auxquels elle a eu accès. Il s'agit d'un document établi en Suisse en 2011, d'une page manuscrite rédigée à Marnes-la-Coquette en avril 2014 et d'un testament, inconnu de David et Laura, rédigé en anglais devant un notaire à Los Angeles et daté de juillet 2014.

C'est ce dernier qui fait foi.

Ce que Johnny a versé à ses enfants

Dans ce document, le rockeur indiquerait, selon RTL, que s'il ne laisse rien à ses enfants, David et Laura, c'est parce qu'"ils ont déjà reçu leur dû par le passé". Il estime donc les avoir mis, de son vivant, à l'abri du besoin et préfère léguer son héritage à ses filles mineures, Jade et Joy. En outre, RTL affirme que dès son premier testament, celui de 2011, Johnny précisait déjà que David et Laura devaient "accepter que leur part d'héritage soit diminuée des montants déjà reçus". RTL a eu accès à toute une série de documents notariés qui expliquent de quels montants il s'agit.

Par exemple, en 2003, Laura Smet aurait reçu de la part de son père 442.000 euros pour l'achat d'un appartement rue du Cherche Midi. Quatre ans plus tard, il lui aurait versé 450.000 euros pour un autre appartement, rue Bonaparte. "Laura Smet recevait également depuis 2004, par virement bancaire, environ 5.000 euros mensuels. Au total, près de 800.000 euros jusqu'à aujourd'hui", précise RTL. De son côté, David aurait reçu en 2002 "une part de la maison où il avait vécu avec Sylvie Vartan : la Villa Montmorency", écrit RTL, ajoutant que "cette part évaluée à l'époque à 3 millions d'euros est estimée aujourd'hui à 10 millions d'euros".