Pourquoi l’Irlande veut rejoindre... la Francophonie

Curious, isn'it ?D'après un article du Irish Times, relayé récemment par Courrier International, l'Irlande a déposé sa candidature pour rejoindre l'Organisation internationale de la Francophonie en tant qu'observateur. Une organisation dont le cœur bat en Afrique. Le journal rappelle que selon une étude de Natixis, le français pourrait dépasser l'anglais et le mandarin en 2050, du fait du boom démographique en cours dans ce continent.

Mais pourquoi les Irlandais, peu enclin à parler autre chose que le gaélique ou l'anglais, rejoindraient donc la Francophonie ? Il faut déjà noter que des pays non-francophone, tels que l'Arménie ou la Bulgarie, sont membres de plein droit de l'organisation.

26 autres (Uruguay, Thaïlande, Estonie, etc..) sont observateurs.

Par ailleurs, le Brexit pourrait amener l'Irlande à reconsidérer sa diplomatie mais aussi son hyper dépendance à l'Angleterre. Le Irish Times explique que l'île du trèfle a très peu – voire pas du tout- de présence diplomatique dans les pays africains francophone. Or, une adhésion pourrait leur permettre de s'immiscer dans "l'orbite" et la sphère d'influence française, mais aussi de développer et diversifier son commerce. En résumé, il ne faut pas s'attendre à voir la jeunesse de Dublin s'exprimer dans la langue de Molière dans quelques années. Business is business