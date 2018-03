Pour sauver l'humanité d'un "âge sombre", Elon Musk veut construire des bases sur Mars et la Lune

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Libération du professeur Ihou et des étudiants de l’Université de Lomé

Pour les républicains, il n'y a pas eu de "collusion" entre le camp Trump et la Russie

Ex-espion russe empoisonné au Royaume-Uni : Washington soutient Theresa May qui désigne Moscou

Yémen: 5 morts et 18 blessés dans un attentat de l'EI à Aden

En Turquie - Un accident fait au moins 13 morts et 20 blessés

"The Voice" : Mennel coupée au montage

En savoir plus

Nouvelle peu réjouissante en revanche, les courageux volontaires pour ces missions pourraient bien connaître un aller simple. "La vie sera plus dure sur Mars ou sur la Lune que sur la Terre. La vie sur Mars ne sera pas une échappatoire pour les riches. Pour les premiers, ce sera très dangereux, et il y aura une forte probabilité qu’ils meurent".

L'objectif de tout cette agitation ? Établir une base autosuffisante sur la planète Mars ou sur la Lune, au cas où un conflit ravagerait notre planète. "Il est probable qu'il y ait un autre âge sombre", a-t-il expliqué. "En cas de troisième guerre mondiale. Nous devons nous assurer que nous pouvons recréer la civilisation humaine. Elon Musk estime qu'une base lunaire et une base martienne "qui pourraient peut-être aider à régénérer la vie ici sur Terre seraient vraiment importants".

Elon Musk n'est jamais avare en déclaration fracassantes. En ce moment, le milliardaire est transcendé par un projet somme tout modeste : sauver l'humanité. Ce dimanche, lors du festival "SXSW" à Austin (au Texas), le fantasque Sud-africain a annoncé que sa société SpaceX pourrait bientôt mener des vols-tests. Sa "Big fucking rocket" (c'est son délicat surnom) serait capable "de vols courts, des sortes d'allers-retours ascendants et descendants, probablement au premier semestre de l'an prochain".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres