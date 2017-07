Pour la première fois, William et Harry évoquent ensemble leur mère

Vingt ans après la mort de Lady Diana dans un accident de voiture dans le tunnel de la voie Georges-Pompidou sous la place de l'Alma à Paris, Harry et William ont livré quelques témoignages sur leur mère dans un documentaire "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" (Diana, notre mère : sa vie et son héritage), réalisé pour la chaîne ITV, au Royaume-Uni.

Le film devrait paraître le 31 août prochain mais une bande-annonce est déjà sortie. Sur les images, on voit les deux princes feuilleter des albums photo et parler avec tendresse de leur maman. "C'est la première fois qu'on parle tous les deux d'elle en tant que mère", déclare le Prince William, en montrant à son frère un cliché de Lady Di. "Crois-le ou non, on est tout les deux sur cette photo. Tu es dans son ventre !", lui explique-t-il. "Elle était très simple et appréciait vraiment rire et s'amuser.

Elle comprenait qu'il y avait une vie réelle derrière les murs du Palais", confie le Prince William. "Elle était notre maman. Elle est toujours notre maman. Et bien sûr, en tant que fils, je dirais que c'était la meilleure maman du monde", confirme Harry.

Dans ce documentaire les deux frères aborderont également les combats de la princesse comme la lutte contre le VIH mais aussi leur vie familiale avant sa mort. En outre, des amis proches, qui n'ont jusqu'alors jamais pris la parole en public, parleront aussi de Lady Diana.