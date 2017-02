Pour Macron, le programme n'est pas "le coeur" d'une campagne électorale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Grigor Dimitrov bat David Goffin et remporte le tournoi de Sofia

Ligue 1: Nice s'accroche et ramène le nul de Rennes

Ski: Vonn devient la skieuse la plus âgée médaillée aux Mondiaux

Espagne : un atelier de contrefaçon de Ferrari et Lamborghini démantelé

En savoir plus

Interrogé lui aussi dans le JDD, son conseiller Jean Pisani-Ferry a rappelé le calendrier prévu pour dévoiler son programme : "Début mars, il récapitulera ses propositions et les grands engagements sur lesquels il investira le capital politique conféré par l'élection." Plus de 400 experts, "acteurs du secteur, technocrates ou experts indépendants", regroupés dans une trentaine de groupes, travaillent sur ce programme, précise Pisani-Ferry.

Sur son charisme, il philosophe : "Comment se construit le pouvoir charismatique ? C’est un mélange de choses sensibles et de choses intellectuelles. J’ai toujours assumé la dimension de verticalité, de transcendance, mais en même temps elle doit s’ancrer dans de l’immanence complète, de la matérialité. Je ne crois pas à la transcendance éthérée. Il faut tresser les deux, l’intelligence et la spiritualité."

"La politique, c'est mystique". Le candidat d'En Marche!, Emmanuel Macron, s'est confié au JDD sur son charisme, le lien qu'il veut établir avec les électeurs et sa propre mystique, ce dimanche. Alors que son programme n'est toujours pas finalisé à trois mois de la présidentielle, l'ex ministre de l'Economie déclare que "c’est une erreur de penser que le programme est le cœur d’une campagne. Les médias passent du commentaire d’un point de détail mineur du programme aux pires polémiques, et ainsi de suite."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres