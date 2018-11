Pour éviter l'injection létale et la chaise électrique, un condamné à mort américain demande à être fusillé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Une procédure légale a été lancée et a pour l'instant repoussé le choix d'un jour. D'autres possibilités existent : l'aborbtion orale de produits létaux, le pentobarbital (utilisé au Texas). Le choix du peloton existe par ailleurs dans trois états américains : le Mississippi, l'Oklahoma et l'Utah. Le dernier condamné éxécuté de la sorte date de 2010, dans ce dernier état.

Comme le veut la loi, David Earl Miller, condamné en 1981 à mort pour le meurtre de Lee Standifer à Knoxville, doit être executé dans un mois, et devrait théoriquement choisir entre les deux morts qui lui sont proposées. Mais l'homme ne veut ni de la chaise électrique, ni de l'injection létale. Il affirme vouloir être executé par un peloton, car il juge que le risque d'une mort lente et comparable à de la torture est nul dans ce cas. Quand bien même il y aurait une erreur humaine, la possibilité d'infliger immédiatement un "coup de grace" en tirant dans la tempe du condamné.

