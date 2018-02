Pour Bigard, Christine Angot "aurait besoin d'une bonne thérapie émotionnelle"

On n'attaque pas les copains. Dans On n'est pas couché, la chroniqueuse Christine Angot et Laurent Baffie s'étaient affrontés sur le "manque d'humour" de la première et la tendance à "humilier" du second. Interrogé sur cette polémique, Jean-Marie Bigard n'a pas été tendre avec l'écrivaine. "Rire c'est comme si c'était vendre son âme au diable. Tout ce qui est drôle, tout ce qui est humour, elle le rejette. Elle aurait besoin d'une bonne thérapie émotionnelle de groupe", juge-t-il sur France Bleu.

"Quand elle critique par exemple Laurent Baffie ou quand elle dit : 'vous humiliez les gens !', elle a juste oublié que c'est un devoir pour nous d'aller vers les gens, quitte à dire 'T'es moche !' et puis de lui faire un bisou tout de suite derrière. Laurent sait très bien naviguer sur cette corde" estime l'humoriste. Pas sûr que Christine Angot approuve ce message…