Pour avoir des enfants, portez un caleçon !

Une étude parue ce jeudi 9 août dans la revue Human Reproduction s'est penchée sur la corélation qui existe entre port d'un certain type de sous-vêtement masculin et production de spermatozoïdes. Et ce qu'on redoutait s'est confirmé : plus le sous-vêtement est moulant, plus la concentration de spermatozoïdes dans les testicules est faible. Les porteurs de caleçons ont ainsi 33% de sperme en plus que les porteurs de boxers et autres slips. Et comme les porteurs de caleçons ne sont que 53% à porter ce type de sous-vêtement, la question de l'impact des modes du boxer par exemple sur nos sociétés se pose véritablement.

Car ceux qui portent des sous-vêtement plus serrés ont une température trop elevée au niveau des testicules, alors que ces organes doivent rester à une température d'environ 3 ou 4 degrés de moins que le reste du corps. Une surchauffe qui met en péril la capacité reproductive.

Sont donc à éviter pour préserver la fertilité de Monsieur : les boxers et les slips, mais aussi le fait de rester trop longtemps assis ou de prendre des bains chauds.