La polémique autour de l'adoption du fils d'Angelina Jolie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

La vie des enfants du couple n'est donc pas si simple. La bonne nouvelle : ils peuvent désormais passer du temps avec leur père, Brad Pitt. Selon une source, qui a parlé au site américain Hollywoodlife, ils "manquaient tellement à Brad". "C'est la première fois qu'ils étaient séparés si longtemps depuis sa séparation d'avec Angelina, et chaque jour était difficile à vivre pour lui", avait affirmé la même source.

Ce n'est pas la première fois que les enfants de la célébrité sont au cœur d'une polémique. En effet, il y a quelques mois, la mère biologique de Zaraha a refait surface pour entrer en contact avec sa fille. "Je veux simplement qu'elle sache que je suis en vie et là pour pouvoir parler avec elle. Je ne veux pas que ma fille revienne mais juste être en contact avec elle et être en mesure de l'appeler" a-t-elle confié au Daily Mail en janvier dernier. Cette affaire s'est tassée avec le temps.

"Elle a du changer le nom de l'enfant, car c'était le seul moyen de pouvoir l'emmener", explique-t-il. Toutefois, on ignore si la comédienne de 41 ans était vraiment au courant de cette tromperie.

Mounh Sarath, 51 ans, affirme au The Sun qu'il aurait indiqué sur les documents qu'il était le père du garçon afin de faciliter le processus qui a permis à l'actrice de devenir sa mère en 2003. Il aurait même montré au tabloïd britannique des documents officiels pour étayer son propos. En outre, il aurait indiqué qu'il a donné une fausse adresse sur les papiers et que légalement, il reste le père de Maddox. "Pour la justice, je suis toujours son père. Angelina Jolie n'a jamais clarifié la situation depuis", fustige l'homme d'origine cambodgienne.

Mais alors qu'ils ont enfin réussi à se mettre d'accord sur les termes de leur rupture, les ex-Brangelina feraient encore face à des épreuves plus compliquées les unes que les autres. Cette fois, Angelina Jolie serait accusée par un assistant d'avoir trafiqué des documents pour adopter son fils Maddox plus rapidement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres