Plusieurs voitures d'Alain Delon retrouvées chez une figure du grand banditisme

C'est une curieuse histoire que relate Le Parisien.

Le quotidien a révélé que suite à l’arrestation ce mardi de Marc Hornec, présenté comme une figure du grand banditisme de la région parisienne, les enquêteurs de la police judiciaire ont effectué une perquisition dans l’un de ses domiciles, situé à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne. Et il y auraient trouvé des véhicules, dont certains appartiendraient… à Alain Delon.

Le journal évoque "une demi-douzaine de véhicules, dont deux puissants 4X4 et deux voitures de sport". Ces derniers n'auraient pourtant pas été volés à l'acteur mythique, mais prêtés par la star. "Pour se justifier, Marc Hornec a expliqué qu'Alain Delon et lui étaient amis et que ce dernier lui prêtait ces voitures", écrit Le Parisien. Sollicité par le quotidien, l'acteur de 81 ans, qui n'est pas mis en cause dans l'affaire, n'a pas souhaité donner d'explications sur cette affaire de véhicules.

Quant à Marc Hornec, il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête liée à des soupçons d’extorsion de fonds en bande organisée. Huit autres personnes ont également été placées en garde à vue.