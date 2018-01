Les petits secrets de Brigitte Macron : "plus réac que son mari", friande de mondanités et parenté avec François Hollande...

"L’affranchie" : c’est le nom donné à la première biographie (non autorisée) de Brigitte Macron, ouvrage sorti ce mercredi 17 janvier, publié aux éditions de l'Archipel. Écrit par Maëlle Brun, chef de service au magazine people chez Closer, le livre a pour ambition de faire la lumière sur les facettes méconnues de la personnalité de la première dame de France.

On y apprend, entres autres, qu’adolescente, la facétieuse Brigitte Trogneux (son nom de jeune fille) était particulièrement gâtée par ses parents.

Qu'elle a fait partie de l’équipe de patinage artistique à la patinoire d'Amiens. Que "côté look, c'est minijupe sur bloomer, indispensable pour les pirouettes du rock, bottes et nattes blondes". Qu'elle conseillait ses copines sur la mode ou le maquillage. Qu’elle n’a pas seulement été professeure de français mais aussi attachée de presse.

Dans un chapitre consacré à son engagement en politique, Maëlle Brun avance qu’elle serait plus réac que son président de mari. "Contrairement à Emmanuel Macron, elle n’est pas issue de la gauche culturelle" précise la journaliste. "Et elle affirme être 'plus réac' que son mari". Grosse révélation (ou pas…), le livre soutient que la première dame est particulièrement friande de mondanités. "En trois ans, le carnet d’adresses de la prof de lettres s’est mué en Who’s Who du show-biz français" affirme l’auteure.

Autre curiosité : Brigitte Macron est une descendante des Goubet, notables de Vaulx... comme un certain François Hollande.