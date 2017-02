La plus grande star du surf veut abattre tous les requins de la Réunion

C’est un avis particulièrement tranché. Ce mardi 21 février au matin, au nord-est de l'île de La Réunion, un jeune bodyboardeur de 26 ans est décédé après avoir été attaqué par un requin. Un drame qui a poussé Kelly Slater, plus grande star de l’histoire du surf a prendre une position assez virulente. "Honnêtement, je ne vais pas être très populaire en disant ça, mais la Réunion a besoin de réaliser d’un abattage massif, et cela doit être mis en place quotidiennement", a-t-il écrit dans les commentaires d’une publication hommage sur Instagram de Jeremy Florès, un surfeur originaire de l’île.

"Il y a un déséquilibre évident dans l'océan là-bas".

Et le sportif de 45 ans de lancer un appel au gouvernement français. "Si le monde entier avait ces taux d'attaques, personne ne continuerait à jouir de l'océan et des millions de personnes mourraient littéralement de cette manière. Le gouvernement français doit trouver une solution dès maintenant. 20 attaques depuis 2011!?".

Une position assez étonnante étant donné que Kelly Slater s'est s'est souvent affiché en tant qu'ardent défenseur de la nature et de la cause animale. On l’avait notamment aperçu en compagnie de Paul Watson, militant écologiste et fondateur de Sea Shepherd. En 2014, il avait qualifié de "folie" les tueries de requins en Australie.