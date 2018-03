Pierre Ménès claque la porte de Touche pas à mon poste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La France et l'Algérie doivent coopérer contre les passeurs de migrants, affirme Paris

Nouvelles sanctions américaines contre la Russie, pour interférence et cyberattaques

"Je suis trop fatigué par mes déplacements le vendredi", a-t-il écrit, ajoutant que son retour dans TPMP n’était "pas prévu". Même s'il a reconnu qu’il n’était pas dans son élément dans cette émission, il a affirmé qu'il "arrête vraiment pour faire attention à (s)a santé". Le 12 décembre 2016, il a subi une double greffe du foie et d’un rein.

Arrivé en début de saison, Pierre Ménès n'est finalement apparu sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'une vingtaine de fois. Depuis 18 décembre dernier, il a finalement arrêté de venir dans le talk-show de Cyril Hanouna. En plus de sa contribution dans cette émission, le journaliste sportif est à la tête du 19.30 PM chaque vendredi soir sur Canal+ Sport. En outre, chaque dimanche, il est présent dans le Canal Football Club sur Canal+ et travaille à l’écriture du scénario d’un film.

