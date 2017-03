Pierre Arditi se confie sur sa tentative de suicide

C'était en 1976. Cette année-là, le comédien Pierre Arditi a tenté de mettre fin à ses jours, comme il le raconte dans l'émission "Le Divan" de Marc-olivier Fogiel, diffusé ce mardi. "Un soir, cette jeune femme dont j’étais très amoureux m’a expliqué que c’était fini. Et je n’ai pas supporté du tout. J’étais dévasté. J’ai marché comme ça, un peu à la dérive. Je devais pleurer sans m’en rendre compte. Et puis à un moment donné, je ne l’ai plus supporté. Je me suis dit : finalement, j’en ai assez. Je suis fatigué.

Je suis reparti à l’endroit où nous vivions à l’époque et j’ai pris, en principe, ce qui aurait dû faire que je ne me réveille pas."

Un mélange de Valium, d'aspirine et d'alcool qui a fait tomber le comédien dans le coma, avec un pronostic vital engagé. Et c'est justement la fameuse femme qui le retrouvera inanimé et préviendra les secours pour lui sauver la vie.