Il y a un pic de mortalité le 1er janvier, et personne ne sait pourquoi

Si beaucoup de gens passent la journée du 1er janvier à se reposer chez eux après une soirée bien arrosée, cette journée est pourtant la plus dangereuse de l'année. Une étude de l'Université de San Diego, en Californie montre qu'il y a un pic de mortalité durant les deux semaines entourant Noël et le nouvel an et qu’étonnamment, le jour où les gens sont le plus susceptible de mourir de cause naturelle est le 1er janvier.

Pour déterminer cela, les chercheurs ont analysé des certificats de décès américains délivrés sur une période de 25 ans. Ils ont découvert que le nombre de personnes mourrant de cause naturelle (maladie ou vieillesse) augmente de 5% le 1er janvier par rapport aux autres jours.

De nombreuses études ont déjà montré que cette période de l'année entraîne un nombre de décès supérieur à la moyenne pour raisons non-naturelles (suicide, accidents, homicides, etc.). Mais jusqu'ici, aucune ne s'était focalisée sur les causes naturelles de mort.

Comment expliquer cette augmentation ? Nul ne le sait. "C'est non seulement un mystère, mais un mystère que personne n'a tenté de résoudre", explique le Pr David Philipps, l'un des auteurs de l'étude, qui appelle à plus de recherches dans ce domaine.