Photos nues : Carla Bruni défend Melania Trump

La chanteuse Carla Bruni, qui fut mannequin avant de devenir première dame en épousant Nicolas Sarkozy, défend Melania Trump dans une interview au site américain Daily Beast. La femme de Donald Trump, également ex-mannequin, est critiquée aux Etats-Unis pour des photos dénudées réalisée avant qu'elle devienne première dame.

Pour Carla Bruni, dont un cliché nu datant de 1993 a retrouvé une seconde jeunesse lors de son mariage avec Nicolas Sarkozy, leur situation n'est pas tout à fait équivalente : "C'était très différent parce que j'avais déjà pas mal de célébrité en raison de ma carrière de mannequin et de mon premier album. Quand j'ai épousé Nicolas, tout le monde était genre "raaaah". Ils étaient complètement fous. Et je suis originaire de France et d'Italie, donc pour moi, poser pour des nus artistiques n'était pas un problème." Carla Bruni ajoute qu'elle n"a "pas honte du tout.

Et le cliché date de quand j'avais 20 ans, avant que j'ai des enfants, donc je me suis dit [au moment où le cliché est sorti] : "Bon, j'ai l'air bien." De plus, je n'ai pas un corps extrêmement sexy. J'ai toujours été très mince, avec un air un peu adolescent, donc mes nus n'avait rien du style "Playboy". Il s'agissait de nus artistiques, par de grands photographes."

Elle s'en prend ensuite à ceux qui critiquent Melania Trump. "Et puis, c'est quoi ce scandale ?! Pour moi la morale, c'est d'être quelqu'un de bien, je ne vois pas du tout d'immoralité dans le fait d'être nue. Je vois l'immoralité dans la méchanceté, la triche et le mensonge. C'est ça, ce qui est immoral pour moi. Pas d'être une jolie jeune femme et de poser nue."