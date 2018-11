Philippe Lançon remporte le Prix Femina pour son ouvrage poignant sur l'attentat de "Charlie Hebdo"

La période tant attendue des prix littéraires est enfin arrivée.

Le Prix Femina vient d'être décerné à l'écrivain et journaliste Philippe Lançon pour Le Lambeau, publié chez Gallimard.

Il retrace dans cet ouvrage sa reconstruction après la tragédie des attentats de Charlie Hebdo et sa grave blessure au visage.

Lors de l'assaut par les terroristes, Philippe Lançon était au coeur de la rédaction de l'hebdomadaire satirique. Une balle lui a arraché le bas du visage. Le journaliste et écrivain évoque dans cet ouvrage l'horreur et l'atrocité de l'attentat ainsi que le douloureux chemin de la reconstruction, du deuil et de la survie.

La romancière américaine Alice McDermott a également reçu le Femina étranger pour La neuvième heure (La table ronde) et Élisabeth de Fontenay a été récompensée par le Femina essai pour Gaspard la nuit (Stock).

Boudé par le Goncourt, Le lambeau reste en lice pour le Renaudot (décerné mercredi) et le prix Interallié (proclamé le 14 novembre).