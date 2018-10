Mort du journaliste Philippe Gildas à l'âge de 82 ans

Le monde de la télévision et de la radio est en deuil.

L'animateur culte de Canal + et des heures mythiques de l'émission "Nulle part ailleurs", qui aura notamment révélé le talent d'Antoine de Caunes et José Garcia, est mort à l'âge de 82 ans. Philippe Gildas avait également officié pendant six années sur les ondes d'Europe 1. Il était l'incarnation de l'esprit canal et avait également présenté le journal télévisé.

Cette information a d'ailleurs été confirmée à l'AFP ce dimanche par Antoine de Caunes. Philippe Gildas est décédé des suites d'un cancer dans la nuit de samedi à dimanche. Il était hospitalisé dans le 15e arrondissement depuis sept semaines.

La carrière de Philippe Gildas a été immense.

Les Français ont été marqués par ce journaliste à la manière de Michel Drucker. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.